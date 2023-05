Sky – Inter-Lukaku, si vedrà tra fine giugno e inizio luglio. Ma fosse per lui…

L'Inter è concentratissima in vista del match point in chiave Champions League di domani sera: a San Siro arriverà infatti l'Atalanta e la squadra di Simone Inzaghi dovrà conquistare almeno un punto per qualificarsi anche il prossimo anno alla competizione europea tramite il campionato. Ma sul taccuino dei dirigenti c'è anche da discutere il futuro di Romelu Lukaku e capire se ci siano i margini per poterlo trattenere anche il prossimo anno.

Spiega in merito Sky Sport: "Lukaku tornerà al Chelsea e poi si vedrà tra fine giugno e inizio luglio. La volontà del giocatore è molto chiara, ma là la guida tecnica è cambiata e bisogna fare le valutazioni tra le parti: fosse per lui, avrebbe già rinnovato il prestito per un altro anno ma non dipende da lui, anche se la volontà conta molto. Ma ora non se ne parla, si pensa a lavorare in vista di domani", riporta l'emittente.