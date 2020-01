In Brasile Gabigol fa discutere in tv: “Ormai è diventato un simbolo”

Gabigol e il suo futuro sono al centro delle discussioni del mercato in uscita dell’Inter e delle discussioni delle tv sportive del Brasile. Il calciatore è stato in prestito al Flamengo e ha vinto con il club brasiliano il campionato e poi la Copa Libertadores. E’ stato capocannoniere ed ha vinto il Pallone d’Oro sudamericano. Insomma, un’annata fantastica per il giocatore di proprietà del club milanese che ora vuole monetizzare. Si parla di un’offerta del club brasiliano sui 16 mln. Ma Marotta aspetta un rilancio perché sarebbe in arrivo un’offerta dal West Ham sui 22 mln per l’attaccante.

Mentre si capisce fino a quanto saranno disposti a spendere per il suo cartellino, nelle televisioni sportive del suo Paese si parla di lui. E il giornalista Carlos Eduardo Lino ha sottolineato: «Penso che si possano trovare sul mercato giocatori migliori di Gabigol, che possano batterlo tecnicamente. Ma il rapporto che ha costruito con i tifosi del Flamengo, tutto quello che ha costruito, è impagabile. Nessuno al mondo oggi può sostituirlo. E’ diventato un simbolo».

(Fonte: Globoesporte)