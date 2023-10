Gagliardini: “All’Inter ho finito un ciclo. Ringrazio Lukaku, sul suo addio dico…”

Roberto Gagliardini parla del suo inizio di stagione dopo l’addio all’Inter e del Monza. Ecco l’intervista del centrocampista al Corriere dello Sport verso il match con la Roma in programma all’Olimpico: «Stiamo facendo bene, ma non ha senso pensarci adesso: otto giornate sono poche. Abbiamo impiegato 110 anni per andare in serie A, non possiamo impiegare 24 mesi per tornare in B».