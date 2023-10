TS – Marotta-Inter, seconda stella e prove d’addio. Possibile futuro in FIGC

La scadenza del 2025, chiaramente, non è detto che rimanga tale, anche se il futuro di Marotta all’Inter potrebbe essere strettamente legato a quello di Steven Zhang che entro la primavera del 2024 dovrà risolvere la questione finanziamento con Oaktree, ma la sua lunga storia nel mondo del calcio, iniziata 45 anni fa nel Varese, non è destinata a chiudersi. Marotta da anni è presidente dell’A.Di.Se., l'associazione dei direttori sportivi, mentre nel maggio 2023 è stato insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell’onorificenza di Cavaliere. La sua autorevolezza in questo ambiente, e non solo, è riconosciuta da tutti. Del suo possibile futuro ai vertici del calcio italiano se ne parla da anni, anche quando era ancora impegnato con la Juventus. Bisognerà attendere ancora un po’, ma la strada, a sentire il diretto interessato, è tracciata", si legge.