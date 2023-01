Gagliardini sui social: “Sempre uniti”. Ma le parole sul rinnovo fanno infuriare i tifosi

Durante l'intervista rilasciata a Skysport, Roberto Gagliardini ha sottolineato che non si cura troppo delle critiche e che vorrebbe giocare di più. «Ho giocato poco ed è stato importante a livello mentale, sono pronto per poter dimostrare le mie qualità. Molti giudizi su di me non sono equilibrati e non hanno senso, ci ho fatto il callo. A giugno vedremo», ha detto il centrocampista che contro il Verona, così come con il Parma in Coppa Italia, ha giocato da titolare. Ed è stato anche molto elogiato da mister Inzaghi.