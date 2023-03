Galante: “Ci sono i cicli, ma l’Inter c’è sempre. Fiorentina? Credo che…”

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Fabio Galante, ex calciatore, ha parlato così in vista della sfida di sabato sera tra Inter e Fiorentina: "La Fiorentina sta vivendo un momento bellissimo, l'Inter viene da due sconfitte in campionato. C'è stata la sosta, dipende da come tornano i giocatori. Non c'è una favorita: l'Inter come squadra è più forte, ma la Fiorentina è più in forma. Sarà una partita difficile per entrambe. Se l'Inter fa l’Inter deve vincere anche queste partite".