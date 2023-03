Ag Bastoni: “Rinnovo? Tifa Inter da sempre e ha grande interesse a restare”

Intercettato dall'inviato di FcInter1908 Daniele Vitiello sotto la sede dell'Inter, Tullio Tinti , agente di Alessandro Bastoni , ha rilasciato una breve dichiarazione dopo aver incontrato la società nerazzurra per discutere del prolungamento di contratto del giocatore.

"Sono i primi incontri, stiamo parlando. Sicuramente ci sarà spazio anche nelle prossime settimane. E' sempre stato un tifoso dell'Inter, quindi... Se i tifosi possono stare tranquilli? Non so perché dovrebbero essere agitati. Le voci le mettete in giro voi giornalisti, né io né Bastoni abbiamo mai detto certe cose. Il giocatore è tifoso interista e ha grande interesse di rimanere all'Inter".