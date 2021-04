Galante: “Conte top, è nel cuore dei tifosi Inter. Ronaldo? Fenomeno, in allenamento…”

L'ex difensore dell'Inter Fabio Galante ha parlato dell'empatia raggiunta tra Conte e il tifo nerazzurro

INTER-JUVE - "Casini perché quando si parlava di Inter-Juve si parlava di grandi partite, grandi poste in palio, grandi calciatori che si affrontavano. Era sempre dura, sono battaglie che ricordo con affetto. Ricordo su tutte l'anno del rigore di Iuliano, non solo quella partita ma tutto l'anno, anno in cui sicuramente noi meritavamo qualcosina in più".

SU RONALDO - "Cosa si provava? Ci ho costruito una bella amicizia. Si provava felicità nel vederlo allenare, giocare, segnare. In un calcio dove c'erano grandi giocatori, dai difensori agli attaccanti, il Fenomeno era più grande degli altri. La bellezza era vederlo fare delle cose che altri attaccanti, da Batistuta a Mancini, da Crespo a Trezeguet, da Del Piero a Totti, non facevano. Marcarlo in partitella? No, non mi faceva fare belle figure. Simoni me lo metteva sempre insieme. Taribo West faceva brutte figure e infatti aveva paura di qualche scarpata".