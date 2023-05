Galante: “Finale Champions traguardo incredibile. Lukaku? So quanto tiene all’Inter”

Marotta ha detto che l'Inter può essere distratta dalla finale di Champions. Che ne pensa?

"Io sono contento che ci sia questa distrazione, siamo in finale di Champions: è un traguardo incredibile. Io da ex calciatore non penso che i giocatori dell’Inter siano distratti, perché sono talmente abituati a giocare queste tipo di partite che non gli mancherà la concentrazione. Io ritengo la Fiorentina una squadra forte e ieri ha dimostrato che anche chi ha giocato meno è bravo. In una partita secca hanno i giocatori per battere l'Inter".