Inter, Inzaghi ha scelto la formazione per la finale. Regia a Brozovic, una sola novità

Dopo la sconfitta ottenuta ieri al Maradona contro il Napoli, l'Inter scenderà in campo mercoledì sera all'Olimpico contro la Fiorentina per la finale di Coppa Italia. Inzaghi , dopo il turnover operato ieri, si affiderà alla formazione dei titolari. Non ci sarà Mkhitaryan, ma la formazione sarà in sostanza quella dell'euroderby:

"Nei ben oliati meccanismi di turnover nerazzurro c'è soltanto Samir Handanovic a rappresentare l'eccezione che conferma la regola. Inzaghi ribadirà con i fatti che il posto tra i pali in Coppa Italia è suo come è stato durante tutto il percorso, eccezion fatta per la semifinale di ritorno contro la Juventus a causa dell'espulsione rimediata all'andata nella zuffa con Juan Cuadrado. Ed è proprio per questo motivo che André Onana è stato titolare a Napoli, pur avendo giocato la semifinale di Champions lo scorso martedì. Come lui soltanto Bastoni e Barella, che guarda caso hanno lasciato poi in coppia il campo quando al 58' l'allenatore ha dato forma alla staffetta rispettivamente con Acerbi e Brozovic. Tutti gli altri in panchina, con una sgambata di un quarto d'ora per gli esterni Dumfries e Dimarco e qualcosina in meno per Lautaro Martinez", riporta Gazzetta.it.