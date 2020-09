Galante: “Con Vidal, Kolarov e Kanté l’Inter può dare fastidio alla Juve per lo Scudetto”

Intervistato da Tuttomercatoweb, l’ex difensore dell’Inter Fabio Galante ha parlato dell’affare Messi, ma anche della squadra di Conte chiamato a lottare contro la Juve:

“Non mi aspettavo che Messi alla fine restasse al Barça, la rottura sembrava insanabile, ma sono contento così. Un addio del genere non sarebbe stato bello, neanche per i tifosi. Tutte le altre squadre adesso sperano in vista del 2021, non solo l’Inter. Avere uno come Messi significa d’altronde partire molto avvantaggiato”.

Come vede oggi l’Inter di Conte?

“Parte da una buona base, quella costruita prima da Spalletti e poi con Marotta e Conte. La società ha dimostrato di voler alzare l’asticella, non a caso sul mercato si parla di tanti calciatori esperti come Vidal, Kanté e Kolarov: sono tutti profili forti. Se dovessero arrivare tutti e tre, credo che l’Inter potrebbe dar noia ancora di più alla Juventus in chiave Scudetto. Diciamo che partirebbe alla pari coi bianconeri rispetto allo scorso anno in cui restava comunque un gradino sotto”.