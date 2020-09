SM: “Inter, zero segnali di rottura con Eriksen. Cessione per Kantè? La posizione del club”

Continuano le voci, riportata stamani da La Gazzetta dello Sport, su un possibile addio di Christian Eriksen, acquistato dall’Inter lo scorso gennaio. SportMediaset spiega la posizione del club nerazzurro e di Antonio Conte in merito al futuro del centrocampista danese: “E’ reale il fatto che Conte preferisca centrocampisti con qualità differenti rispetto alle sue, ma la società e lo stesso allenatore restano convinti che Eriksen possa rappresentare un valore aggiunto e fare la differenza. Segnali di rottura non ce ne sono. L’Inter deve però fare cassa per arrivare a Kanté e solo davanti ad un’offerta irrinunciabile può fare a meno di Eriksen”.