Galante: “Inter pronta a vincere. È forte in tutti i reparti. Ma con l’Atalanta…”

L'ex nerazzurro ha detto la sua sul percorso dei nerazzurri e sull'obiettivo scudetto possibile anche perché è l'unico impegno

Fabio Galante, ospite di Pressing, ha parlato dell'Inter e della partita contro l'Atalanta. L'ex giocatore nerazzurro ha sottolineato: «Partita decisiva? Sì. Se dovesse vincere dà una bella scossa. Ma mancherebbero ancora 12 partite comunque, quindi il giro è lungo, mancano tante tappe. Non avendo più le coppe l'Inter è avvantaggiata. Le coppe portano via energie fisiche e mentali. Penso che l'Inter sia pronta a vincere il campionato, finalmente. La vedo forte in tutti i reparti, mentalmente, Conte ci crede e ha un attaccante come Lukaku, devastante in tutti i sensi, impressionante per come gioca e per come far giocare bene la squadra. «È stato un dispiacere uscire dalle Coppe, ma sicuramente l'obiettivo ora è lo scudetto».