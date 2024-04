Ospite a Unica Calcio Monza, Fabio Galante ha parlato anche dell'Inter . L'ex difensore nerazzurro analizza la stagione della squadra di Inzaghi che è sempre più vicina alla seconda stella. "Stagione strepitosa, ha fatto il Napoli dello scorso anno, un campionato a parte. Ha dimostrato la forza della squadra, composta da giocatori forti in tutti i ruoli, dal portiere all’attaccante. Non ha punti deboli e oggi con 5 cambi può mettere dentro Sanchez, Arnautovic, Carlos Augusto".

"È veramente forte. Peccato per la Champions, per me si poteva tornare in finale ma è una competizione a parte. Penso che il lavoro di Inzaghi sia stato un crescendo, ha dimostrato di essere all’altezza di un grande club. Manca poco per vincere la seconda stella, se arriva nel derby è ancora più bello per la società e i tifosi. Se poi arriva con Torino o quella dopo va bene lo stesso, l’importante è vincere il campionato".