Galante: “Mi scappa da ridere quando sento che l’Inter non gioca bene, è tutto…”

L'analisi dell'ex difensore nerazzurro in diretta con gli studi di Inter TV. Elogio del gioco dell'Inter di Conte e del grande lavoro fatto.

Fabio Galante a Inter TV prima della sfida con lo Spezia: "Sono arrivato all'Inter giovanissimo, arrivare all'Inter non è mai facile. Gente come Paganin, lo zio Bergomi mi hanno aiutato a inserirmi bene. Non è stato facile il mio promo anno, ma Paganin mi ha dato una mano. Se adesso l'Inter giocasse le Coppe farebbe molto meglio. Mi scappa da ridere quando sento che l'Inter non gioca bene. La maggior parte dei gol fatti sono cose studiate in allenamento".