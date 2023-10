Icardi “vola” sul prato di Old Trafford e torna protagonista in Champions League

Il martedì di Champions League ha visto andare in scena la sfida tra Manchester United e Galatasaray: i turchi hanno espugnato Old Trafford, acuendo ulteriormente la crisi dei Red Devils. Protagonista della serata è Mauro Icardi : l'ex attaccante dell'Inter prima ha calciato a lato un calcio di rigore, poi ha segnato la rete del definitivo 2-3. Per l'argentino si è trattato dell'undicesimo centro stagionale, il primo in questa fase a gironi europea.

Icardi non segnava in Champions League da quasi 4 anni: l'ultima gioia risale all'11 dicembre 2019 quando, indossando la maglia del Paris Saint-Germain, segnò in un 5-0 proprio contro il Galatasaray. A fine partita, ai microfoni di Galatasaray TV, ha espresso tutta la sua soddisfazione: "Ero molto arrabbiato con me stesso per aver sbagliato il rigore, ci avrebbe portati avanti. Sono molto contento del gioco della squadra, del gol che ho segnato e della vittoria che abbiamo ottenuto. Il mio primo gol con la maglia del Galatasaray nella fase a gironi di Champions League, ecco perché sono molto felice. Non dobbiamo però dimenticare che abbiamo giocato solo 2 partite, ne abbiamo altre 4. Giocheremo partite difficili. Il nostro obiettivo è qualificarci per gli ottavi di finale".