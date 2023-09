Galderisi: “Inter forte e strutturata bene, col Milan viaggia a mille. Pioli fenomeno”

"Sul Napoli dico che serve continuità dopo certi risultati. Spalletti se n'è andato perché ha capito che serve altro per rimanere a certi livelli. La sconfitta con la Lazio è un campanello d'allarme, che ti fa capire che non è tutto facile come lo scorso anno. Il Napoli ora lo studiano bene. La Juventus è una squadra forte, basti pensare ai centrocampisti e alla qualità davanti. La Juventus non avendo le coppe può prepararsi una partita a settimana ed è importante. Chiesa? E' uno che lo devi liberare. Se gli chiedi dove vuole giocare, lui vuole farlo sul centro-sinistra. Quando la squadra è bassa, fa male negli spazi. Se la squadra è nella parte alta del campo, la zona sua preferita non è il mezzo".