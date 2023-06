Gallagher: “Se vinciamo e Haaland fa tripletta andrò in giro in mutande. Devo dire che…”

"C'era qualcosa nell'aria quel giorno, anche alzandomi per andare quella mattina pensavo a quanto odio tutte le finali inglesi, perché sono sempre spazzatura da guardare. Avevo un brutto presentimento e alla fine, qualche settimana dopo, pensavo: 'Vogliamo davvero vincerla lì in uno stadio semivuoto o vuoi vincerla a Roma o dovunque?' Se non vinciamo sarà una delusione per alcuni giorni, ma siamo di nuovo campioni della Premier League e abbiamo vinto la FA Cup. Non è da sottovalutare e questa potrebbe ancora trasformarsi in una delle più grandi stagioni di qualsiasi squadra di calcio di sempre. Dita incrociate".