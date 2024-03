F. Galli: “Conferma Pioli, perché no? 14 punti dall’Inter stonano, ma…”

Intervistato da SportItalia, Filippo Galli ha parlato del futuro di Stefano Pioli . Il tecnico del Milan non è certo di rimanere sulla panchina rossonera la prossima stagione. "Il Milan attualmente è secondo, quello che stona sono i 14 punti di distanza dall’Inter".

"Però credo che Pioli abbia fatto un buon lavoro considerando anche il fatto che sia stato per un certo tempo senza tanti giocatori per i tanti infortuni, soprattutto nel periodo più decisivo in Champions. Questo ha creato un handicap importante".