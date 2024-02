"Vera la corte a Ibra per portarlo a Monza? Verissima, come giocatore o qualsiasi altra cosa. Il suo amore per il Milan è stato più forte", ammette Galliani

"In realtà poteva succedere molto prima, nel 2006. Ariedo Braida stava trattando gli ultimi dettagli, il contratto era pronto. Intervenne Calciopoli: Milan prima retrocesso e poi riammesso in A con 30 punti di penalizzazione. Nonostante la penalità siamo qualificati in Champions, ma ormai era tardi. Per gli stessi motivi Ibra stava lasciando la Juventus e in quelle condizioni l’Inter ci sorpassò. Il mio primo grande rimpianto".