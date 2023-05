Euroderby, Galliani: “Sono milanista ma bello per Milano anche se in finale ci sarà Inter”

«Ho visto Milan-Inter, andrà a vedere anche il ritorno. Io sono milanista ma dico che sono felice, credo che faccia bene alla città di Milano che una delle due squadre andrà in finale. Sarà un bel segnale per il nostro calcio. Ovvio che tifo per il Milan, ma se sarà l'Inter ad andare in finale a Istanbul sarà comunque una cosa bella per Milano», le parole dell'amministratore delegato.