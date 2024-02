Galliani: “Monza era miracolo. Quest’anno delusione se si perde con l’Inter”

Ci si abitua a tutto, il Monza non era mai stato in Serie A, lo scorso anno era un miracolo, ora si storce la bocca se perdi con l'Inter. Come la pancia piena del giocatore o dell'allenatore. Quest'anno è tutto scontato, è l'animo umano, forse non succede solo a Monza. Ma dappertutto. Stiamo facendo un campionato bene. Abbiamo incontrato squadre toste, ci sono due campionati diversi, da dieci squadre ciascuno, secondo me. Nel campionato delle seconde dieci siamo tra le prime e il livello si è alzato. Comunque non sto pensando tanto al risultato, ma al presidente Berlusconi: ha portato ai vertici il Milan, ma anche il Monza. A Monza molti hanno dimenticato che prima che arrivassimo noi erano in Serie C.