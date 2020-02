Garcia: “La Juventus vincerà lo scudetto. Bianconeri favoriti dagli arbitri? Con il VAR…”

Intervistato in esclusiva dal Corriere dello Sport, l’allenatore del Lione Rudi Garcia ha parlato della lotta per il titolo, che vede protagoniste Juventus, Lazio e Inter, e del VAR. Ecco le parole dell’ex Roma e prossimo avversario dei bianconeri di Sarri in Champions League: “Scudetto? Io credo che rivincerà la Juventus“.

VAR – “Avrei vinto lo scudetto anche a Roma? Non lo so, ogni epoca fa storia a sé. Come si dice in Francia, con i ‘se’ si chiude Parigi dentro una bottiglia.. Percezione che la Juventus fosse favorita dagli arbitri? Mai. Ma con il Var gli arbitraggi sono più giusti. Una cosa che noi allenatori chiediamo agli arbitri è di non accontentarsi del silent check. Dovrebbero andare a rivedere tutti gli episodi contestati invece di aspettare in mezzo al campo la conferma. Altrimenti l’arbitro vero diventa il Var”.