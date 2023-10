Napoli, posizione Garcia debolissima. Del Laurentiis vuole Conte: lui o nessun altro

"Qualsiasi altra alternativa al momento non è contemplata: cambiare tanto per spostare pedine non è una strada che Aurelio è deciso a percorrere. Ha già contattato l’ex Tottenham — così come aveva fatto anche in estate — e stavolta non ha ricevuto un netto rifiuto. Conte ha preso tempo. Il tempo che Aurelio dà ora a Garcia. L’allenatore francese oggi rientra a Napoli da Nizza, la sua posizione resta debolissima".

"Anche Tudor è un nome segnato sul taccuino ma per ora non una pista da approfondire. De Laurentiis ha deciso di aspettare risposte da Conte, sostenere lo sforzo economico, gli incassi della qualificazione in Champions sarebbero ben superiori al suo ingaggio a doppia cifra. Nel caso non arrivassero, proseguire con Garcia. Due partite: Verona e Berlino, da vincere. Rudi non è stata una prima scelta, in estate Aurelio, oltre a Conte, aveva contattato Thiago Motta («non ha voluto prendersi il rischio del dopo Spalletti») e Luis Enrique («meno male che non l’ho preso»)", aggiunge il quotidiano.

