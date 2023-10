Carlos Augusto, dal sogno alla realtà: no alla Juve, voleva l’Inter per 2 obiettivi

“Carlos Augusto è un giocatore monitorato, come Guilherme Arana, che sta crescendo rapidamente, non ci sono state sorprese - ha spiegato il ct ad interim Fernando Diniz -. Questi sono i giocatori che sono presenti nella nostra lunga lista. Speriamo che arrivino bene qui e che riescano a trasmettere quello che abbiamo visto far loro nel club”.

E proprio Arana ha parlato del dualismo col laterale dell’Inter:

“Rispetto il mio compagno di squadra Carlos Augusto, un ragazzo che è appena arrivato, ma ovviamente ogni giocatore vuole giocare e per me non è diverso. Purtroppo sono qui a causa del forfait di Caio Henrique, ma nel calcio dobbiamo essere preparati. Non so se giocherò titolare, mi sto preparando mentalmente, spero di sfruttare questa opportunità”.

