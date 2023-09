Le parole dell'ex difensore: "Lui è arrivato a 19 anni in Nazionale con quella testa calda che oggi ha smorzato. Ha fatto un gran bel passo in avanti"

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Gyorgy Garics, ex calciatore, ha parlato così di Marko Arnautovic: “Arnautovic l’ho cresciuto! Lui è arrivato a 19 anni in Nazionale con quella testa calda che oggi ha smorzato. Ha fatto un gran bel passo in avanti. Con lui ho un ottimo rapporto. E’ arrivato in Italia giovanissimo, ora ha raggiunto la giusta maturità”.