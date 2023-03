Garlando: “Inter-Juve, torna il fascino della Coppa Italia. E Conte galleggia tra le panchine”

Con lo scudetto finito a Napoli da tempo, con la Champions League che è un sogno arduo da scalare per l’Inter e un sogno ancora una volta infranto per la Juve, slittata in Europa League, la Coppa Italia assume un nuovo fascino e contribuirà a dare un senso alla stagione, insieme alla corsa in campionato per un posto Champions, al netto delle penalizzazioni che pendono sulla testa dei bianconeri. Il finale rissoso del Derby d’Italia del 19 marzo, con D’Ambrosio e Paredes espulsi, surriscalda ancora di più l’attesa popolare per il primo round di martedì allo Stadium. Certo che vedere Inter e Juve ridotte a scannarsi per una Coppa Italia, quasi paghe della vittoria nello scontro diretto.

Un tempo il pudore avrebbe sconsigliato di sbandierare esageratamente la conquista di Coppe Italia, Supercoppe italiane o piazzamenti vari, perché a tarare società come Inter e Juve, per costituzione, devono essere solo scudetti e Coppe dei Campioni. Ma questo passa il convento. I problemi, per entrambe, sono tanti. L’Inter studia i suoi bilanci affannati e si chiede se riuscirà a trattenere quelli come Bastoni. La Juve corre con le emozioni in sospeso e si chiede ogni giorno quale destino uscirà dai tribunali. Antonio Conte, tornato un mister libero, galleggia suggestivo sulle panchine di entrambe. Dopodomani Inter e Juve torneranno in campo, contro Fiorentina e Verona, in campionato. Poi martedì si ritroveranno nuovamente contro, con centravanti rientrati allegri e trascinanti dalla campagna delle nazionali. Inter e Juve si azzufferanno in semifinale per la Coppa Italia che non è mai sembrata così bella. Più la guardano, più hanno la sensazione che le possano spuntare delle grandi orecchie".