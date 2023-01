Garlando: “Inzaghi ha dato all’Inter un’identità precisa. Il Napoli è lontano, ma…”

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando analizza il momento di Inter e Milan dopo la Supercoppa vinta proprio dai nerazzurri. "Primo obbligo comune: chiudere il girone d’andata con il 4 davanti alla cifra di classifica. Cioè vincere. Non c’è altra alternativa se si vuole tenere accesa la fiamma della speranza scudetto. Inzaghi e Pioli sono chiamati a una piccola apnea: due partite con la testa sott’acqua per poi riemergere e giocarsi il derby del 5 febbraio, altro crocevia determinante per la stagione. Lasciare punti per strada in questi due match potrebbe voler dire staccarsi definitivamente da un Napoli che viaggia al ritmo di 100 punti a campionato. Un’apnea meno complicata per l’Inter, sia per le avversarie da affrontare (Empoli, Cremonese), sia per l’onda buona cavalcata con la vittoria di Riad. Ma anche prima: i nerazzurri hanno messo in fila 7 risultati utili (6 vittorie). La sfida in corso è dare seguito a questa continuità".