"Ma siamo onesti: i quarti sono già una soglia di soddisfazione per una Nazionale giovane che ha per orizzonte il Mondiale 2026. È qui per crescere. Siamo i campioni uscenti, ma anche quelli che hanno fallito l’accesso al Mondiale. Non chiediamo la luna. Mbappé corre anche per la statuetta di miglior attore protagonista dell’Europeo? Naturale. A naso, con Bellingham, se ricarica le pile, Foden, Rodri, De Bruyne, Kroos, Modric, Musiala… Candidiamo Barella".