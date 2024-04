"L’Inter, al contrario, resta saldamente nelle mani di Simoni Inzaghi e, di fatto, con Zielinski e Taremi, ha già rifinito la rosa. Il calcio però ci ha insegnato a non affrettare i pronostici. Chi avrebbe immaginato l’estate scorsa che il Napoli campione avrebbe perso 30 punti per strada?".

