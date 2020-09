Garlando: “La pazzia è connaturata all’anima dell’Inter. Conte si rassegni oppure faccia…”

Intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, il giornalista Luigi Garlando ha così commentato la vittoria in rimonta dell’Inter sulla Fiorentina:

“Come quando Martins, Vieri e Recoba ribaltarono la Samp nel finale. Si rassegni Conte. La pazzia è qualcosa di troppo connaturato all’anima dell’Inter. Invece di estirparla, come da proclami, se la faccia amica e la usi come ieri per riemergere da una partita quasi persa. L’ottima Fiorentina di Ribery all’87’ vinceva ancora 3-2. Poi Lukaku e D’Ambrosio, in due minuti, hanno piazzato il sorpasso beffardo. Ma se vuole un’Inter più razionale, Conte deve assecondarla con scelte razionali”.

FORMAZIONE – “La formazione iniziale di ieri non era facilmente spiegabile. Fuori l’acquisto più importante (Hakimi). Titolari giocatori finiti fuori dal progetto (Perisic), messi sul mercato (Brozovic) o bocciati nel campionato scorso (Eriksen). In coppia due interditori pallidi (Eriksen, Brozo) contro una mediana di grande qualità che infatti ha infierito nelle percussioni centrali. Fuori Gagliardini, che aveva dato equilibrio nel finale di stagione. Difficile, con questo assetto, il pressing che chiede Conte. Un solo difensore centrale di ruolo (out Skriniar). Poi l’Inter è risalita trasfigurandosi con un’iniezione isterica di muscoli (Nainggolan, Vidal) e di punte (Sanchez). Vincere così, di nervi e di rabbia, carica a mille. Ma Conte dovrà dare ordine e logica al più presto. Il pre-campionato inesistente non l’ha aiutato. Dovrà sperimentare e scegliere facendo punti. Ma è solo con una forte identità tattica che si arriva a lontano. La pazzia non basta”.