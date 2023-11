Garlando: “Juve? Dimostri di vincere come l’Inter. A Firenze pullman e furgoni dei magazzinieri”

La Juve, perfetta nell’organizzazione difensiva, ha rinunciato completamente a giocare. Allegri non ha schierato un pullman davanti alla porta di Szczesny, ci ha messo anche i furgoni dei magazzinieri. La Juve non espugnava Firenze in campionato dal 2018 (c’era lui) e non raccoglieva così tanti punti (26) dall’ultimo scudetto 2019-20 (29). È secondo a soli 2 punti dall’Inter vice-campione d’Europa. I numero fanno la ola a Max: ha ragione lui. Ma davvero non si può vincere in un altro modo? Davvero è necessario tenere fuori Vlahovic e togliere Chiesa dopo averlo intristito in lunghe attese senza palla? Davvero chi ama da sempre la Juve si accontenta delle classifica e non prova imbarazzo davanti a una Signora così sottomessa e lontana dall’autorevolezza della sua storia?

L’Inter ha segnato 10 gol in più e divertito quasi sempre. L’Inter coccola le sue stelle: Lautaro è capocannoniere con 12 gol, Vlahovic ne ha segnati un terzo. Calhanoglu oggi è il giocatore più forte del campionato. Chiesa è stato il migliore dell’ultimo Europeo. Davvero è necessario buttare a mare il talento di due predestinati come Vlahovic e Chiesa per esaltare la resilienza di Bremer e Gatti? Sarebbe bello sapere cosa ne pensano gli interessati. L’Inter a Bergamo ha dimostrato di saper vincere come la Juve, difendendosi. La Juve deve ancora dimostrare di saper vincere come l’Inter, giocando. E prima o poi sarà costretta a farlo. Magari nello scontro diretto del 26 novembre allo Stadium. Ma la strada è lunga e la Signora ha tutto il tempo per crescere e farsi bella. In fondo, il gol di Miretti, che ha deciso la partita di Firenze, è una promessa in questo senso. Il ragazzo non aveva mai segnato in bianconero. Lo cercava con caparbietà. Finalmente è arrivato. E potranno arrivare tante altre belle cose che, al momento, Allegri tiene nascoste.

