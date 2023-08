Atalanta, Gasperini: “Vedo un campionato molto equilibrato, le big si sono rinforzate”

"Non ho mai messo veti per impedire il trasferimento di Zapata come di chiunque altro". Alla vigilia dell'anticipo di Frosinone, Gian Piero Gasperini smentisce di essere stato l'artefice del mancato passaggio alla Roma del centravanti dell'Atalanta: "Duvan gode della mia fiducia, è forte e se sta bene gioca.

Sono state dette e scritte tante cose non vere, non ho mai trattenuto nessuno e l'ho anche dichiarato - prosegue il tecnico nerazzurro -. In avanti abbiamo anche Muriel oltre a Lookman e ai nuovi De Ketelaere e Scamacca, per altri reparti non faccio nomi e non so chi verrà.