Gasperini: “Le date del mercato sono un’anomalia. Tutti chiedono cifre esagerate per…”

"Le date del mercato sono una anomalia. Tutti chiedono cifre esagerate per prendere tempo, perché tanto manca un mese e mezzo alla fine del mercato. È un chiacchiericcio che non serve a nessuno, né alle squadre né ai media. Anche le preparazioni non sono più le stesse. E con il mercato aperto pure a campionato iniziato non si può nemmeno ipotizzare una data per puntare ad avere una rosa completa. Con queste date fuori luogo è diventato un mercato complicato e difficile, non in linea con le esigenze degli allenatori".