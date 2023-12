Gasperini: “Muriel, un gol da storia. Scamacca, acciacchi lo penalizzano. L’Atalanta…”

Penso resto tra i più belli della storia dell'Atalanta, a pochi minuti dalla fine e decisivo per battere il Milan è stato decisivo. Di una bellezza incredibile, raramente si fanno gol di questa fattura. Sono felice per la vittoria ma per Muriel, un ragazzo sempre positivo, per lui e per la squadra. Era un momento in cui non riusciva a segnare e questa rete vale dieci volte, bellissimo, sono contento per lui. Se fa gol così in allenamento? Oggi ne ha fatto uno fotocopia in allenamento. Incredibile per come sia uguale. Lui ha delle soluzioni di gol belli, difficilmente ne fa di brutti. Sono tutti gol da far vedere ai giovani. Ha un talento incredibile e forse avrebbe potuto giocare per le migliori squadre in assoluto e con noi ha fatto le cose migliori, a volte entrando dalla panchina. Avrebbe voluto giocare di più ma in quella dimensione per noi è stato straordinario e spero possa continuare ad esserlo per un po'.