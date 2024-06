«Entusiasmo e tifo per l'EL, quando vinci diventi più antipatico soprattutto in Italia ma se vinci una competizione che mancava nel nostro Paese da tempo, nessuno ha vinto questo trofeo da quando si chiama Europa League e nessuno ha giocato in Supercoppa Europea, l'ultima è stata l'Inter quando ha vinto la Champions League. Per noi è un motivo di grandissimo orgoglio, poi lo abbiamo fatto dopo tanti anni, cambiando tante squadre, migliorarci e vendendo i pezzi migliori, inserendo altri giocatori. Non è un caso se facciamo più punti nel girone di ritorno, è stato quasi sempre così. Noi speriamo di poter dare continuità e sappiamo che se arrivano proposte indecenti diventa difficile rinunciare. Ma dobbiamo essere felici della nostra realtà e se dobbiamo trasmettere qualcosa dobbiamo trasmettere proprio questo. Continuiamo ad avere la nostra realtà con pregi e difetti cercando di migliorarci e questo è il bello di Bergamo. L'estero ci è servito molto. Bello a Liverpool quando è finita la partita abbiamo preso l'applauso di tutta la gente, in Italia non riusciamo. Oggi è stato brutto e penoso. Poi squalificano tifoserie intere, la battaglia sportiva è giusto che ci sia ma non ci può sempre essere l'insulto. Mi piacerebbe, anche se può essere utopia, che il calcio italiano copi questo, questa sportività, il calcio deve avere questo obiettivo qui», ha concluso.