Atalanta, infortunio al ginocchio per Scalvini: apprensione anche in chiave Nazionale

Ansia in casa Atalanta per le condizioni di Giorgio Scalvini: infortunio al ginocchio per il difensore contro la Fiorentina

Alessandro Cosattini Redattore 2 giugno - 19:58

Ansia in casa Atalanta per le condizioni di Giorgio Scalvini. Il difensore, che ha anche segnato nel recupero con la Fiorentina, si è infatti infortunato nel finale di match. Problema al ginocchio sinistro e grande apprensione subito per lui, soprattutto in chiave Nazionale.

Il giocatore ha lasciato il campo con ai suoi lati due membri dello staff medico, ma molto dolorante. Seguiranno aggiornamenti sulle sue condizioni in vista degli Europei, fiato sospeso per Gasperini e per il ct Spalletti.