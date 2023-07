Gasperini: “Hojlund, se parte non so ma è tra i primissimi in Europa. Scalvini…”

Non è facile individuare sempre giocatori così. Il settore giovanile dell'Atalanta ha avuto meno brillantezza negli ultimi anni. Ora è arrivato Samaden e può dare tutto la sua conoscenza che ha dimostrato in tanti anni all'Inter. Per il club è fondamentale avere giovani da valorizzare, il futuro e il presente del club dipendono dalla valorizzazione dei giocatori che poi ceduti possono dare forza alla squadra per cercare di essere competitiva.

Ci sono stati momenti non favorevoli. Come quello all'Inter, in quegli anni non era in un momento favorevole e ha fatto fatica fino all'arrivo di Conte. Ci sono state altre situazioni, tante cose spesso non si incastrano. Ma mai ho avuto la sensazione di andare in un altro club e ho sempre pensato che l'Atalanta è un posto positivo per poter lavorare e c'è sintonia con la proprietà. C'è rispetto e stima e c'è il consenso da parte della gente e questo è straordinario soprattutto nei momenti di difficoltà. La gente non mi ha mai fatto mancare sostegno. Difficilmente si trova un ambiente così in Italia e sono componenti fondamentali per rimanere qua.