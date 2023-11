Gasperini, nuovo obiettivo: contro l’Inter per arrivare a 500 punti in Serie A

Il tecnico dell'Atalanta ha un motivo in più per fare risultato contro la squadra che lo esonerò dopo sole 5 partite

Andrà in scena sabato la sfida tra Atalanta e Inter: una partita sempre speciale per il tecnico orobico Gian Piero Gasperini, che non ha mai nascosto il suo disappunto per come andarono le cose quando fu scelto per guidare i milanesi.