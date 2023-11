Atalanta, Gasperini: “Fatto qualcosa in più dell’Inter. Il rigore? Polli noi. Ma prima…”

"Ce la siamo giocata alla pari per gran parte della partita. Abbiamo fatto qualcosa più noi. Guardando i numeri, possiamo rimproverarci poco. Forse è mancata un po' di pressione in alcuni episodi, anche nel finale. Bisogna dare comunque meriti all'Inter, grande squadra che può castigarti sempre. Dobbiamo trarre cose molto buone da questa partita. Per quel poco che abbiamo concesso a una squadra come l'Inter. Ci deve dare energia, sono convinto che trarremo maggiore forza per proseguire il campionato. Il cambio modulo? Era in programma se fossimo stati sotto. Il rigore ha cambiato la prospettiva della nostra partita, fin lì avevamo fatto bene. Avevamo fatto bene fin lì, poi abbiamo un po' sbandato. Poi, però, ci siamo ripresi. Il rigore? Siamo stati polli noi, mi hanno fatto arrabbiare quei 3-4 falli fischiati in continuazione contro di noi. Partita comunque corretta e combattuta".