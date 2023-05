Gasperini: “Inter peggior squadra per il City: ecco perché. Futuro? Forse è il momento di…”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa da San Siro dopo la gara contro l'Inter. Queste le sue parole raccolte da FcInter1908: "Sono molto soddisfatto per la qualificazione all'Europa, ma posso capire che non tutti la vedono così. C'è stata una valutazione dell'Atalanta molto alta e si sono create polemiche dopo ogni pareggio o sconfitta: è stato un campionato difficilissimo per tutti tranne che per il Napoli. La Serie A è cresciuta molto, le piccole portano via punti a tutte: noi siamo stati sempre nella zona alta della classifica e questo non è così dovuto.