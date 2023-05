Marotta: “Nuovo stadio? Impedimenti oggettivi non fanno prevedere futuro roseo”

Giuseppe Marotta, amministratore delegato interista, è intervenuto quest'oggi al convegno organizzato dalla Pallacanestro Varese che ha per titolo "Sostenibilità economica delle società sportive, quale futuro?". Interpellato sulla questione stadio, il dirigente dell'Inter si è mostrato tutt'altro che ottimista, come riportato da VareseNews: "Purtroppo per noi ci sono impedimenti oggettivi che non fanno prevedere un futuro roseo".