Gasperini: “Scalvini leader. In Italia la qualità è scesa. Giocatori? Non mi interessa…”

Nella lunga intervista a Dazn, Gian Piero Gasperini analizza le sue sette stagioni sulla panchina dell'Atalanta. "Con Ilicic e il Papu era come mettere la palla in banca. Adesso abbiamo Hojlund e Lookman che ci stanno dando una bella spinta. Come vivo il mio ruolo? Chiedo molto negli allenamenti ma non sono un padre di famiglia e non mi interessa quello che i giocatori fanno fuori dal campo".