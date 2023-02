Atalanta, Gasperini: “E’ girato tutto male oggi. Ma non è da squadra di livello…”

Brutta sconfitta in ottica lotta Champions League per l'Atalanta di Gasperini, che crolla in casa contro il Lecce di Baroni

Marco Macca

Brutta sconfitta in ottica lotta Champions League per l'Atalanta di Gasperini, che crolla in casa contro il Lecce di Baroni (1-2). Ecco l'analisi dell'allenatore dei bergamaschi a Sky Sport:

"Abbiamo tirato molto in porta e creato tanto, è girato male tutto. Prendiamo sempre questi gol a inizio partita e questo non è un fatto che concede una squadra di livello. Rimontare non è poi sempre facile, ci abbiamo provato. Se le partite si mettono bene, siamo capaci di fare anche grandi cose, altrimenti soffriamo. Molto strano il fatto di aver subito gol da calcio d'angolo, una situazione che solitamente non soffriamo".

(Fonte: Sky Sport)