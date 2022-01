Gasperini: “Serie A equilibrata, campionato si decide nelle ultime 10 giornate”

L'allenatore dell'Atalanta, prima della gara contro la Lazio, ha parlato della situazione legata al covid ma anche di classifica

«La nostra società da sempre ha adottato la filosofia di giocare, andare avanti anche nelle situazioni delicate, per quanto permette il regolamento. A Bergamo ci sono stati momenti difficili con la pandemia e il nostro spirito è sempre quello di giocare. Fiato sul collo con la Juve dietro? È un campionato molto equilibrato, si risolverà probabilmente nelle ultime 10 partite, anche meno. Non solo la Juve, ci sono anche le due romane e la Fiorentina che stanno facendo bene. Il fatto di avere un po' di vantaggio non è una garanzia ma è un margine utile».Gian Piero Gasperini, su Skysport, prima della partita contro la Lazio, ha parlato della classifica della sua squadra e di un campionato equilibrato per tutte le squadre.