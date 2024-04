EDICOLA / CdS: Gasp strega Napoli. Roma-Milan, oro Olimpico

Titolo sulla firma a sorpresa di Felice Anderson col Palmeiras e sul caso alla Juve: "Incubo Chiesa, digiuno e rabbia. Solo tre gol da ottobre e sempre sostituto, si è arrabbiato per la sostituzione nel derby col Toro". In fondo alla pagina: "Roma-Milan, oro Olimpico: 4 mln di incasso e sold out".