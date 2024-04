A Gian Piero Gasperini, dopo la gara col Verona, hanno chiesto di Scamacca in chiave Nazionale. L'attaccante, che è stato in estate anche vicino all'Inter, ha avuto una stagione in crescendo.

«Se mi ha chiamato Spalletti per ringraziarmi per l'esplosione di Gianluca in chiave europeo? Scamacca ha mezzi che conosciamo tutti e ora è cresciuto, sono felice, segna con regolarità. Ma non mi accontento mai, voglio che arrivi a giocare con più continuità e con più tempo. Voglio che diventi ancora di più un atleta, non si finisce mai di migliorare. In questo periodo ha doti fantastiche ma bisogna guardare sempre avanti», ha risposto il tecnico sull'attaccante.