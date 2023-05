Gasperini: “Ci mancano due belle partite. Le italiane sono arrivate in finale perché…”

"Per fortuna ho pochissimo tempo per leggere sul web, girano troppe cose è anche difficile seguirle, la cosa migliore è guardarle poco e avere concentrazione di queste due partite con la sicurezza che l'Atalanta sia in Europa, è storia, siamo ancora dentro a tutte quante le Coppe e questo ci da grande energia".

"È un campionato anomalo, competitivo, a parte il Napoli che ha fatto un campionato a sé, anche le migliori hanno fatto valutazioni difficili e non precise perché le squadre dietro si sono avvicinate, hanno lavorato bene, hanno raggiunto un livello più ampio. Il calcio è in continua evoluzione, il campionato italiano è il più difficile in Europa e per questo le italiane sono arrivate in finale”.