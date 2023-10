Gasperini: “Grande vittoria dell’Inter, hanno fatto una partita straordinaria”

L'allenatore dei bergamaschi, Gian Piero Gasperini, ha fatto anche i complimenti all'Inter per la vittoria contro il Benfica in Champions League ieri sera

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partita di Europa League tra Sporting Lisbona e Atalanta, l'allenatore dei bergamaschi, Gian Piero Gasperini, ha fatto anche i complimenti all'Inter per la vittoria contro il Benfica in Champions League ieri sera:

"La vittoria dell'Inter sul Benfica ci può dare fiducia, loro hanno fatto una partita straordinaria, ma per noi sarà diverso. Giochiamo in casa loro, che sono in un gran momento".