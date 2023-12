Juve, Gatti: “Fatto ancora nulla. Campionato lunghissimo. Conti faremo alla fine”

Le parole del difensore bianconero dal Golden Boy di Torino sulla lotta per il campionato

«Non abbiamo ancora fatto nulla, il campionato è ancora lunghissimo e ci sono squadre fortissime, lo stesso Napoli, il Milan. È un campionato troppo aperto, non si possono fare conti ora. Quello che conta è restare aggrappati alle prime posizioni e vedremo a fine anno». Così Federico Gatti , difensore della Juve , sulla lotta per il campionato con l' Inter.

Il calciatore, presente al premio Golden Boy che si è tenuto a Torino, ha anche aggiunto sugli obiettivi dei bianconeri: «Vogliamo tornare a giocare in Champions, sono le più belle da giocare, quelle in cui cresci di più, quello è l'obiettivo e faremo di tutto per essere lì a fine anno».